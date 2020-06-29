Бывшего премьер-министра Франции приговорили к пяти годам тюрьмы

Бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона приговорили к пяти годам тюрьмы по делу о фиктивном трудоустройстве, три из них — условно. Об этом сообщает Reuters.

Суд Парижа установил вину бывшего премьера в растрате государственных средств. Его супруга Пенелопа признана виновной в сокрытии этого факта, за что она получила три года условного срока и обязана выплатить штраф 375 тысяч евро. Пара намерена обжаловать приговор.

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Отмечается, что на протяжении нескольких лет Пенелопа Фийон фиктивно числилась помощником мужа во время его работы депутатом нижней палаты парламента (Национальной ассамблеи), незаконно получив таким образом 500 тысяч евро. Позже сумма фигурирующих в деле средств выросла до 900 тысяч евро.

Франсуа Фийон был председателем французского кабмина с 2007 по 2012 год при президенте Николя Саркози. В то время он завел дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным. В 2016-2017 годах участвовал в президентской гонке и считался одним из вероятных победителей, но упустил позиции из-за упомянутого скандала.

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