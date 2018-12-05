Путин встретился со старым другом

Президент России Владимир Путин встретился с бывшим премьер-министром Франции Франсуа Фийоном. Беседа носила частный характер. Об этом сообщил пресс-секретарь глава государства Дмитрий Песков, передает в среду, 5 декабря, РИА Новости.

«Путина и Фийона связывают давние дружеские отношения», — пояснил он.

Представитель Кремля напомнил, что во время премьерства Фийона Путин тоже возглавлял правительство. «После этого они также поддерживали контакт и продолжали общение», — отметил Песков.

Франсуа Фийон был председателем французского кабмина с 2007 по 2012 год при президенте Николя Саркози. В 2016-2017 годах участвовал в президентской гонке и считался одним из вероятных победителей, но упустил позиции из-за скандала с фиктивным трудоустройством своей жены. Владимир Путин был премьер-министром России с 2008 по 2012 год.

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