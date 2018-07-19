Охранник Макрона прикинулся полицейским и избил человека

Сотрудник кабинета президента Франции Эммануэля Макрона, занимающийся вопросами безопасности, избил человека на демонстрации в Париже. Это произошло еще 1 мая, однако ранее было неизвестно, кто именно запечатлен на видео, сообщает газета Le Monde.

В ролике человек в черном защитном шлеме, но в гражданской одежде сначала грубо ведет и толкает девушку. Затем он хватает окруженного полицейскими молодого человека, начинает его куда-то тащить по земле и избивать на глазах у очевидцев. Стражи порядка при этом не мешают мужчине. Он резко прекращает свои действия и уходит, когда замечает, что его снимают.

Как выяснила Le Monde, на видео попал Александр Беналла. Он был начальником охраны Макрона во время его предвыборной кампании, а после стал отвечать за безопасность главы государства на различных мероприятиях. После случившегося в отношении мужчины приняли меры: он был отстранен от должности на две недели. В случае повторения его уволят. Кроме того, теперь он может заниматься безопасностью мероприятий, проходящих лишь в самом Елисейском дворце.

Газета указывает, что в отношении Беналлы предварительное расследование начала прокуратура. The Local пишет, что следствие начато по статьям о вероятном применении насилия государственным должностным лицом, попытке притвориться полицейским и незаконном использовании экипировки силовиков. В случае предъявления второго обвинения помощнику Макрона будет грозить год в тюрьме и штраф в 15 тысяч евро.

Отмечается, что Беналле 1 мая было разрешено лишь наблюдать за действиями сотрудников правоохранительных органов. Ему позволили это сделать после того, как он выразил интерес к работе стражей порядка на демонстрациях.

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