Глава Еврокомиссии ответил на подозрения в загуле на саммите НАТО

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер опроверг информацию о том, что был пьян во время проведения саммита НАТО в Брюсселе. Его слова передает ТАСС.

Юнкер заявил, что страдал от сильной боли в ногах, но на саммите, который прошел 11-12 июля, были «более важные дела, чем мелкие проблемы со здоровьем».

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После мероприятия в сети появились фотографии, на которых видно, как Юнкера вывозят на инвалидном кресле. Большинство комментаторов сошлись во мнении, что он был пьян.

Главу Еврокомиссии во время саммита запечатлели на видео шатающимся и спотыкающимся. Его поддерживали президент Украины Петр Порошенко и французский лидер Эммануэль Макрон.

В мае 2017 года газета The Sun сообщила, что Юнкера во время переговоров по Кипру в Женеве заподозрили в злоупотреблении алкоголем из-за того, что он вел себя странно и натыкался на мебель.

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