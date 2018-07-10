Евросоюз попросил Трампа помолчать

Президента США Дональда Трамп призвали перестать постоянно оскорблять своих европейских союзников. Такое заявление сделал председатель Европейского совета Дональд Туск после подписания заявления о сотрудничестве между ЕС и НАТО, сообщает Associated Press.

«Дорогие Соединенные Штаты, цените своих союзников, в конце концов, у вас их осталось не так много», — передает слова политика Reuters.

Американский лидер вызвал недовольство нападками на ЕС в преддверии саммита НАТО и требованиями от стран Евросоюза увеличить военные расходы.

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В начале июля президент США припугнул Великобританию, заявив, что если Лондон не увеличит военные расходы, то главным партнером Вашингтона в Североатлантическом альянсе может стать Франция.

16 июня во время встречи лидеров стран Большой семерки в Канаде Трамп несколько раз назвал председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера «жестоким убийцей», а президенту Франции Эммануэлю Макрону заявил, что «все террористы — в Париже». Кроме того, хозяин Белого дома отказался подписывать итоговое коммюнике по итогам саммита G7.

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