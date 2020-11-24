Полиция разогнала лагерь с палатками мигрантов в Париже

Полиция разогнала лагерь с палатками, которые установили мигранты в Париже. Об этом сообщает BBC News.

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В ночь на 24 ноября правоохранительные органы Франции вытеснили людей с площади Республики в Париже. Отмечается, что они расставили там палатки после того как власти эвакуировали их лагерь в пригороде столицы. Видео и фото, опубликованные различными СМИ, свидетельствуют о жестоких столкновениях между полицейскими и мигрантами. Глава МВД Жеральд Дарманен потребовал отчета от правоохранительных органов.

По данным ассоциации Utopia 56, в лагере на площади Парижа находилось около 450 человек. Они утверждали, что после эвакуации их лагеря им было некуда идти.

Лагерь мигрантов в пригороде Сен-Дени эвакуировали 17 ноября. РИА Новости со ссылкой на заявление главы МВД указывает, что там проживали две тысячи человек.

20 ноября сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон и Дарманен разработали план по борьбе с экстремизмом. Устав предусматривает запрет на домашнее обучение, требование относиться к критике ислама как выражению свободы слова и признание французских законов выше шариата (мусульманских законов). Помимо этого, мусульманские организации не смогут получать финансирование из других стран.

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