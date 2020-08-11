Британия закроет путь крупнейшему потоку нелегальных иммигрантов

Великобритания ведет переговоры с Францией и собирается закрыть путь крупнейшему потоку нелегальных мигрантов — через пролив Ла-Манш. Об этом сообщает Reuters.

Министр по делам иммиграции Крис Филип рассказал репортерам, что французское правительство согласилось помочь британскому пресечь эту дорогу для нелегалов. В том случае, если ее удастся закрыть, «у мигрантов не будет никакой причины приезжать во Францию», считает Филип. Он уточнил, что Британия готова финансово поддерживать работу французов в этом направлении.

За последние недели в водах пролива были задержаны сотни мигрантов на резиновых лодках, в их числе женщины и дети. Они прибывают в основном из Афганистана, Ирака, Ирана, Сирии, стран Африки и селятся в импровизированных лагерях на французском северном побережье. После этого они платят представителям организованной преступности примерно 500 фунтов (650 долларов) за одного человека за организацию их транспортировки в Великобританию — часто в перегруженных лодках.