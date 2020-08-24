Полиция Парижа применила слезоточивый газ против бунтующих болельщиков

Полиция Парижа применила слезоточивый газ из-за массовых беспорядков, начавшихся после поражения футбольного клуба «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщило управление полиции города в своем Twitter.

Как минимум 148 человек задержали: правоохранительные органы утверждают, что это были «небольшие агрессивные группы» людей. Бунтующие жгли фаеры, взрывали петарды, поджигали машины и нападали на полицейских. Полицейские несколько раз применили слезоточивый газ, в частности, на Елисейских полях, откуда отказывались уходить люди.

В финале Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» всухую обыграла «Пари Сен-Жермен» со счетом 1:0. Встреча проходила в Лиссабоне. «Бавария» в шестой раз в клубной истории завоевала кубок Лиги чемпионов.