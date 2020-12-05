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В Париже утроилось число задержанных протестующих

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Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Число задержанных в Париже протестующих утроилось к вечеру. Об этом в Twitter написал глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

Днем сообщалось о 20 задержанных участниках митинга. В настоящее время во французской столице заключили под стражу 64 человека. По данным ведомства, восемь правоохранителей получили ранения. «Хулиганы громят республику. Выражаю поддержку нашим полицейским и жандармам, которые снова жестко атакованы», — подчеркнул Дарманен.

Манифестация начиналась мирно. Вскоре обстановка накалилась: митингующие стали бросать в полицейских камни и петарды, зажигать файеры. Помимо этого, участники акции сожгли как минимум три автомобиля, разгромили окна офисов и выбили камеры видеонаблюдения. В ходе протестов полиция применила слезоточивый газ.

Всего на улицы по всей Франции вышли более 52 тысяч человек, из них 5 тысяч — в Париже.

Протесты во Франции начались на фоне того, что депутаты Национального собрания поддержали статью законопроекта «О глобальной безопасности», которая вводит уголовную ответственность за распространение изображений лица или другого элемента идентификации представителя полиции или жандарма с целью нанести ему вред. За это грозит наказание в виде одного года лишения свободы и штрафа в размере 45 тысяч евро.

Предыстория: Полиция Парижа применила газ и задержала более 20 участников протеста
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