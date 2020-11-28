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В ходе протестов во Франции пострадали десятки полицейских

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Фото: Benoit Tessier / Reuters

В ходе протестов во Франции пострадали по меньшей мере 37 правоохранителей. Об этом написал глава МВД Жеральд Дарманен на своей странице в Twitter.

«37 полицейских и жандармов пострадали в ходе демонстраций. Я вновь осуждаю насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов», — написал он.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местных силовиков, в Париже задержаны 46 участников акции против 24-й статьи законопроекта «О глобальной безопасности».

Ранее 28 ноября жесткие столкновения протестующих с полицией в Париже попали на видео.

Протесты во Франции начались после того, как депутаты Национального собрания поддержали статью законопроекта «О глобальной безопасности». Она вводит уголовную ответственность за распространение изображений лица или другого элемента идентификации представителя полиции или жандарма с целью нанести ему вред. Законопроект предусматривает за это наказание в виде одного года лишения свободы и штрафа в размере 45 тысяч евро.

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