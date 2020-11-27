Раскрыт смысл резолюции сената Франции по статусу Карабаха

Председатель группы дружбы Франция—Армения во французском Сенате Жильбер-Люк Девин раскрыл смысл резолюции верхней палаты парламента о признании независимости Нагорного Карабаха. Об этом он рассказал в интервью «Коммерсанту».

Документ содержит пять пунктов. Прежде всего, сенат Франции «осуждает военную агрессию Азербайджана и требует немедленного отвода войск и поддерживающих их сил с территорий, захваченных с 27 сентября». Также в нем требуется оказать немедленную поддержку мирному населению Нагорного Карабаха и развернуть международные миротворческие силы в соответствии с договоренностями Минской группы.

Кроме того, в резолюции указана необходимость создания международного трибунала по расследованию военных преступлений. И наконец, Сенат призывает признать независимость Нагорного Карабаха, что, по мнению парламентариев, станет залогом начала мирного урегулирования.

Девин подчеркнул, что настаивает на независимости Карабаха из-за амбиций президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. «Когда Эрдоган на пресс-конференции заявляет, что он закончит дело, начатое его прадедами, для нас это очень тревожный сигнал», — сказал французский сенатор.

По его словам, между Францией и Армений сложились особые отношения с 1896 года. «Мы все очень хорошо помним про геноцид армян. Я возглавил группу дружбы Франция—Армения именно потому, что происхожу из региона Рона-Альпы, где традиционно много армян, перебравшихся туда в результате геноцида 1915 года», — признался он. Девин добавил, что его семья была знакома со многими армянами, и они своими знаниями и умениями обогатили Францию.

25 ноября сенат Франции принял резолюцию, в которой содержится призыв к правительству страны о признании Нагорного Карабаха. За принятие документа проголосовали 305 французских сенаторов из 306 участников заседания.

МИД Турции заявил, что этот документ — проявление «нелепого и оторванного от фактов» понимания ситуации. Азербайджан также расценил резолюцию «как обычный листок бумаги». Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев считает, что он принят во имя узких политических амбиций. Премьер-министр Армении Никол Пашинян при этом назвал «историческим» решение сената Франции.