Франция перепишет вызвавший жестокие протесты закон о полиции

Правительство Франции отзовет закон о полиции в том виде, в котором он вызвал жестокие протесты в целом ряде городов страны, и перепишет спорные моменты в нем. Об этом объявил глава правящей партии «Вперед, Республика!» Кристоф Кастанер, сообщает Reuters.

Поменять намереваются статью 24 нового закона: ту, которая должна была усилить безопасность сотрудников полиции. Планировалось ограничить продажу того типа фейерверков, который против полицейских регулярно применяют демонстранты, а также ввести уголовное наказание — вплоть до года тюрьмы и 45 тысяч евро штрафа — за публикацию личных данных полицейских с целью им навредить.

«Мы видим, что люди считают, что под угрозой оказалось их право на информированность. Наш законопроект поняли не все, и сомнения есть не только среди журналистов и населения, но и среди нашего партийного большинства. Поэтому необходимо прояснить этот момент», — подчеркнул Кастанер. Он пообещал, что позднее будет опубликована новая версия документа.

28 ноября была опубликована видеозапись жестких столкновений протестующих с полицией в Париже. Известно, что были задержаны более 45 человек, от действий демонстрантов пострадали несколько десятков полицейских. За несколько дней с момента, когда законопроект был анонсирован, в протестах по всей стране приняли участие более 133 тысяч граждан, более 46 тысяч — только в Париже.