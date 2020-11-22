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Полиция применила против протестующих во Франции газовые баллончики и водометы

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Фото: CHARLES PLATIAU / Reuters

Французская полиция применила против протестующих в Париже газовые баллончики и водометы. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе протестов демонстранты на площади Трокадер начали бросать в полицейских петарды и бутылки, а также жечь костры посреди дороги. После этого полиция применила спецсредства, в том числе и газовые баллончики.

В результате разгона манифестации были задержаны 23 человека, один правоохранитель получил легкое ранение, сообщает парижская полиция в своем Twitter.

Протесты во Франции начались после того, как депутаты Национального собрания поддержали статью законопроекта «О глобальной безопасности». Она вводит уголовную ответственность за распространение изображений полицейских лица или другого элемента идентификации представителя полиции или жандарма с целью нанести ему вред. Законопроект предусматривает за это наказание в виде одного года лишения свободы и штрафа в размере 45 тысяч евро.

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