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Полиция применила водомет на протестах против карантина в Берлине

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Полиция Берлина применила водомет против участников протестов, недовольных правилами нового карантина из-за пандемии коронавируса. Видеоролики, на которых запечатлены моменты использования этой техники, опубликовали в Twitter очевидцы.

На видео видна толпа из нескольких сотен человек, у некоторых в руках транспаранты. Время от времени демонстранты скандируют «Позор, позор» в ответ на действия полицейских: те применяют водометы, отгоняя протестующих от линии оцепления.

Как сообщает Reuters, участники протестов кидали в полицейских бутылки и зажигали дымовые шашки. Жители германской столицы недовольны решением канцлера Ангелы Меркель ужесточить правила ношения масок и распивания алкоголя в публичных местах, а также закрыть магазины и отменить спортивные мероприятия из-за угрозы COVID-19.

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