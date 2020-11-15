Миру предрекли народные волнения из-за коронавируса

Bloomberg предрек разным странам и регионам мира народные волнения из-за пандемии коронавируса. В качестве обоснования такой гипотезы приводятся исторические параллели с болезнями и эпидемиями разных эпох.

Автор, колумнист издания Андреас Клют приводит в пример эпидемию чумы в Англии 1625 года. Поэт Джордж Уитер описывал беспорядки на улицах Лондона и объяснял их недовольством строгими мерами, введенными властями. Многие из них были похожи на нынешние, в частности, требование социального дистанцирования, отмечает он.

Еще одна волна протестов также имела место в Англии в 1381 году, спустя 33 года после вспышки чумы. За это время правительство не предприняло должных мер для улучшения качества жизни наименее защищенных слоев населения, и последние подняли крестьянское восстание, пишет автор.

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Нынешняя пандемия коронавируса уже вызвала протестные выступления в 26 странах, среди которых Германия, Италия, Бразилия, Израиль и Сербия. В некоторых случаях жители выражают несогласие с жесткими мерами, препятствующими ведению бизнеса. В других люди протестуют против политиков, подозреваемых в коррупции.

Так, в Сербии основное недовольство были связаны с действиями президента Александра Вуйчича, смягчившего карантин ради выборов. Вторую волну ограничений граждане восприняли как подавление инакомыслия в стране. Похожие требования выдвигаются в Израиле, премьер-министр которого Беньямин Нитаньяху остановил работу судов и правительства, а также потребовал ввести всеобщий цифровой контроль за жителями.

Кроме того, в некоторых странах на улицу выходят люди, верящие в теории заговоров и сомневающиеся в самом существовании коронавируса.

При этом Клют прогнозирует рост протестных настроений в обществе. По его словам, на фоне пандемии могут обостриться даже акции, не связанные напрямую с коронавирусом, например, серия протестов против ущемлений прав темнокожих под лозунгом Black lives matter.