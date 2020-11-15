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Половина правительства Перу ушла в отставку из-за протестов

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Фото: Sebastian Castaneda / Reuters

Больше половины членов правительства Перу ушли в отставку после жесткого разгона полицией протестной акции местных жителей в поддержку бывшего президента Мартина Вискарры, сообщает ТАСС со ссылкой на перуанскую радиостанцию RPP.

Прошение об отставке на данный момент подали 13 из 18 действующих министров. К исполнению обязанностей они приступили 12 ноября после того, как новый состав правительства был сформирован.

Среди уходящих чиновников министры обороны, внутренних дел, юстиции, экономики и здравоохранения. Некоторые парламентские партии требуют также отставки нового президента Мерино де Ламы.

Политический кризис возник в Перу в начале недели после того, как парламент проголосовал за отстранение Вискарры от должности из-за выдвинутых в его адрес обвинений в коррупции. Согласно законам страны, новым главой государства стал спикер парламента де Лама, после чего был сформирован новый состав правительства.

Во многих городах страны начались гражданские протесты в поддержку Вискарры. Одна из акций была жестко подавлена полицией. В результате разгона скончались два человека.

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