Объявлено о смерти бывшего президента Перу после попытки самоубийства

Бывший президент Перу Алан Гарсия скончался после выстрела себе в голову. Об этом сообщает телеканал Telesur со ссылкой на правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что Гарсии делали экстренную операцию. Reuters уточняет, что во время нее у политика трижды останавливалось дыхание.

Известно, что полиция прибыла к дому бывшего президента с ордером на обыск, затем попросила поехать со стражами порядка. Отмечается, что политик связался с адвокатами, после чего раздался выстрел. Впоследствии он впал в кому.

Перед произошедшим суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о задержании Гарсии на 10 дней. Это связано с расследованием дела о коррупции и подкупе со стороны бразильской строительной компании Odebrecht. Бывшего президента подозревали в участии в преступном сговоре и отмывании денег, он при этом все обвинения отрицал.

Reuters также сообщает, что в прошлом году Гарсия просил Уругвай предоставить политическое убежище после того, как ему запретили покидать страну для недопущения побега. Уругвай отклонил запрос.

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