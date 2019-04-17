Мир
 
Последние новости
В Кремле сменился куратор Украины
Верховный суд предложил отменить особый порядок рассмотрения тяжких преступлений
Спецназовцы рассказали о последствиях бойни в «Колумбайне»
Мать Роналду описала реакцию сына на вылет из Лиги чемпионов
Нашлось объяснение завышенным рейтингам Порошенко
Шойгу сообщил о новой угрозе для России
Украинский оппозиционер раскрыл мнение Путина о кандидатах в президенты страны
Россия потеряла привлекательность для таджиков
Жители Подмосковья массово отравились шаурмой 
Новости партнеров

Объявлено о смерти бывшего президента Перу после попытки самоубийства

Перейти в «Мою Ленту»

Бывший президент Перу Алан Гарсия скончался после выстрела себе в голову. Об этом сообщает телеканал Telesur со ссылкой на правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что Гарсии делали экстренную операцию. Reuters уточняет, что во время нее у политика трижды останавливалось дыхание.

Известно, что полиция прибыла к дому бывшего президента с ордером на обыск, затем попросила поехать со стражами порядка. Отмечается, что политик связался с адвокатами, после чего раздался выстрел. Впоследствии он впал в кому.

Перед произошедшим суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о задержании Гарсии на 10 дней. Это связано с расследованием дела о коррупции и подкупе со стороны бразильской строительной компании Odebrecht. Бывшего президента подозревали в участии в преступном сговоре и отмывании денег, он при этом все обвинения отрицал.

Reuters также сообщает, что в прошлом году Гарсия просил Уругвай предоставить политическое убежище после того, как ему запретили покидать страну для недопущения побега. Уругвай отклонил запрос.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!
Предыстория: Бывший президент Перу попытался покончить с собой при задержании
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Fallece expresidente peruano Alan García tras dispararse para evitar detención por vinculación a caso Lava Jato
Бывший президент Перу попытался покончить с собой при задержании
В Судане посадили бывшего президента и решили разделаться с коррупцией
Другие материалы рубрики
Мир00:01 3 апреля

«Исламское государство будет жить»

США бросили Ирак, и он стал логовом терроризма. Арабскому Востоку грозит новый халифат
18:45Сегодня

Спецназовцы рассказали о последствиях бойни в «Колумбайне»

16:43Сегодня

Бывший президент Перу попытался покончить с собой при задержании

17:15Сегодня

Террористы поведали о пользе биткоина

Мир00:0414 апреля

Российский реванш

После поражения в холодной войне СССР оставил Ближний Восток. Зачем Россия туда вернулась?
16:25Сегодня

ХАМАС пригрозил разбомбить «Евровидение»

16:08Сегодня

Стало известно о десятках спецопераций США в Африке

13:54Сегодня

Турцию обвинили в переброске боевиков ИГ в Ливию

Мир21:0815 апреля

«От здания ничего не останется»

Пожар в соборе Парижской Богоматери глазами очевидцев
15:44Сегодня

США обнаружили ядерное производство в Северной Корее

09:47Сегодня

В США нашли способ избежать ядерной войны

15:53Сегодня

Стало известно о попытках стран ЕС заблокировать санкции против России

Россия
«Он подается как чистильщик»
Почему россияне с каждым годом все больше любят Сталина
«Это мост в Россию будущего»
Медведев рассказал депутатам, как дальше будет жить страна
«В течение пяти лет вопрос будет закрыт»
 
Накрывшая Екатеринбург за полминуты снежная буря попала на видео
Российский чиновник умер на рабочем месте
Российская чиновница решила изгнать сотрудников из «негативного» паблика
Родившую в первые минуты года россиянку обязали заплатить за подаренные цветы
Все материалы
Мир
Firefighters work at Notre-Dame Cathedral in Paris, France, April 16, 2019. A massive fire consumed the cathedral on Monday, gutting its roof and stunning France and the world. REUTERS/Benoit Tessier - RC1424844C00Собор Парижской Богоматери пережил пожар
Бушующее пламя потушили. Что удалось спасти?
Спецназовцы рассказали о последствиях бойни в «Колумбайне»
Объявлено о смерти бывшего президента Перу после попытки самоубийства
Террористы поведали о пользе биткоина
ХАМАС пригрозил разбомбить «Евровидение»
Стало известно о десятках спецопераций США в Африке
США обнаружили ядерное производство в Северной Корее
Все материалы
Бывший СССР
Кавказский раскол
Этот кровавый митинг приблизил распад СССР и сделал Россию врагом Грузии
На Украине связали изменения ситуации в Донбассе с выборами и Россией
«Фашистская оккупация краше москальской»
На Западной Украине любят Бандеру и хвалят Третий рейх. Там снова проголосуют за Порошенко
Главный военный прокурор Украины рассказал о торговле секретными данными
Раскрыты детали споров по дебатам Порошенко и Зеленского
«Мы тебя, сука, зароем!»
Радикалы против Порошенко, страх новой революции и русофобия — репортаж с выборов из Киева
СБУ «воскресила» погибшего при взрыве российского диверсанта
Все материалы
Экономика
Большой куш
Россия годами жила на деньги от нефти. Власти нашли новый способ заработать миллиарды
Власти Хакасии проигнорировали проблему с долгами за электричество
Белоруссия оставила Россию без зелени
Медведев раскрыл положительный эффект от санкций
Медведев предупредил нефтяников
Apple решила откупиться от главного противника
Кремль прокомментировал данные о невыполнении майских указов
Все материалы
Силовые структуры
«Предложил убить нехорошую женщину»
Как главарь банды хакеров заказал убийство российской следовательницы через даркнет
«Либо по жизни неадекватные, либо пьяные»
Похождения футболистов Кокорина и Мамаева глазами свидетелей и очевидцев
Российских следователей начнут наказывать за оправдательные приговоры
«Задушенная» москвичка ожила при осмотре ее тела полицейскими
«Папа, мы вернемся не скоро»
Россиянка с сыном пропали четыре года назад. Тайну их смерти убийцы готовы унести в могилу
Швейцария уличила бывшего хозяина «Черкизона» в разбазаривании активов
ФСБ пришла с обысками на оборонное предприятие
Все материалы
Наука и техника
В мирное время
Неизвестные фотографии отдыхающего Жукова, Буденного и других советских военачальников
Замер габаритов «шасси на колесах» с КвД-1-2009 во время «контрольных испытаний»Антигравитатор на колесах
Россия испытала нарушающий законы физики «квантовый двигатель»
Темная сила
Ученым впервые удалось увидеть черную дыру. Что это даст человечеству?
Российскую «Хаски» сменила «Лайка»
США заказали замену «Гарпуну» и «Томагавку»
Спутник Intelsat 29e развалился на 13 обломков
В Минобороны предупредили о трудностях с российскими спутниками
Все материалы
Спорт
Кори Хиггинс«Мечтал ли я об этом? Нет»
Крестный сын Майкла Джордана попал из НБА в Люберцы. И ему там понравилось
Трансляция румынского футбола оказалась дороже российской
Избитая трехкратным чемпионом КХЛ женщина рассказала о случившемся
Трехкратный чемпион КХЛ избил девушку на улице
Кокорин столкнулся с угрозой замены колена
Медведева представила музыкальную программу на следующий сезон
Российский конькобежец пожаловался на ведущих себя не по-русски соперников
Все материалы
Культура
«Говорю всем, что Давос сядет на Железный трон»
Луковый рыцарь о проводах «Игры престолов», спойлерах и всхлипах Джона Сноу
Женщина, которая живет
Главной певице страны Алле Пугачевой — 70 лет
Между нами тает мед
Две подруги каждое лето встречались в башкирском селе. И не знали, что они сестры
Конфликт Панкратова-Черного с персоналом самолета попал на видео
Быкова ввели в искусственную кому
Панкратов-Черный пожаловался на целенаправленные унижения в аэропортах
Жена Панкратова-Черного назвала причину снятия его с рейса
Все материалы
Интернет и СМИ
Грязная война
Они выживают в условиях нескончаемого зверства и нищеты. Их снимают лучшие фотографы мира
«После этого я перестала интересоваться сексом»
Матери увидели порно, ужаснулись и решили снять свою версию для детей. Что из этого вышло?
Пиратская Россия
 
PornHub запустил канал с пчелиным порно
«Слишком сексуальная» реклама недвижимости озадачила зрителей
Глумившийся над трупом самоубийцы блогер решил нажиться на смерти собаки
Изгнанный из студии Первого канала за слова о пожаре в Одессе историк объяснился
Все материалы
Ценности
Иван Ургант«Мир катится к чертовой бабушке»
Иван Ургант — о первом стакане, шутках про Гитлера и самом горьком воспоминании
Кайли МиноугВдали от королевы
Самые властные и сексуальные женщины Австралии и Новой Зеландии
«Тут ехать пьяной в такси неприлично»
В этой стране мужчины слишком слабы, а женщины независимы. Одиночество ведет их в бары
«Единственная красавица в семье Кардашьян» пожаловалась на отсутствие груди
Выбрана самая стильная женщина года
Названа оптимальная частота мытья головы
Названы любимые автомобили молодых россиян
Все материалы
Путешествия
Храм мракобесия и разума
Нотр-Дам де Пари восхваляли, ненавидели и пытались уничтожить. Он стал символом Франции
Хозяйки пустыни
Кочевники хотят видеть своих жен дома. Но те уходят в горы ради денег
Нотр-Дам де Пари в огне
Страшный пожар в соборе Парижской Богоматери: что потеряли Франция и весь мир
В московском аэропорту загорелся самолет
Федор Конюхов замерз
Круизный лайнер спас плававших три дня в открытом море рыбаков
Уборщик московского аэропорта украл несколько тысяч долларов и ринулся на родину
Все материалы
Из жизни
Кристал Хааг (Сандерс)Конец плохой сказки
Насилие заставило американскую девочку сбежать из дома. Она боялась вернуться 20 лет
«Я хочу деньги»
Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
Сказка наяву
Кто такая новая «Мисс Россия» и чем она живет
Меган Маркл захотела нарушить очередную традицию ради ребенка
Шотландец вломился ночью в чужой дом, приготовил поесть и уснул
Арабы приняли грифа за вражеского шпиона и арестовали его
Агрессивный олень убил хозяина и покалечил его жену
Все материалы
Новый Mercedes GLS во всех подробностях
Все, что нужно знать о флагманском внедорожнике нового поколения
Китайские кроссы
10 самых ярких и интересных кроссоверов, показанных на автосалоне в Шанхае
All Wheel Control? Super!
Итоги длительного теста Mitsubishi Eclipse Cross
Renault Arkana: реформа на платформе
Чем в Renault надеются заарканить российских покупателей
Новый Toyota Highlander получил три варианта полного привода и восемь мест
Быстрейший кроссовер Нюрбургринга приспособили для буксировки прицепа
Porsche 911 Speedster с дизайном в стиле машин 50-х стал серийным
Все материалы
Дом
Давай, авария
Почему в Москве все еще продают дешевые квартиры и в чем подвох
Партнерский материал
Точка силы
В этом месте Москвы всегда жили самые могущественные люди. Что там происходит сейчас
Диванные эксперты
Газон в доме, золотая паутина и диско 1980-х: как выглядят самые модные интерьеры мира
Квартиру Януковича в Киеве снял неизвестный по сниженной ставке
Самый богатый россиянин открестился от квартиры за миллиард
Средняя цена метра элитного жилья в Москве перевалила за миллион рублей
Лжезастройщика в Сочи приговорили к 11 годам тюрьмы
Все материалы