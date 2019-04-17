Бывший президент Перу попытался покончить с собой при задержании

Бывший Президент Перу Алан Гарсия экстренно доставлен в больницу после того, как полицейские прибыли к нему домой для задержания. Об этом сообщает El Comercio.

Один из адвокатов подтвердил, что политика госпитализировали из-за травмы, однако подробностей не сообщил. Вскоре после этого другой защитник сообщил о попытке самоубийства и отметил, что ситуация крайне деликатная.

Источники издания заявили, что Гарсии делают экстренную операцию после попытки покончить с собой. По их словам, полиция прибыла к дому бывшего президента с ордером на обыск, в то же время его самого попросили поехать со стражами порядка. Отмечается, что политик связался с адвокатами, после чего раздался выстрел.

Как передает Reuters, бывший глава государства находится в коме. Министр здравоохранения Перы Зулема Томас назвала его состояние крайне тяжелым и серьезным.

Перед произошедшим суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о задержании Гарсии на 10 дней. Это связано с расследованием дела о коррупции и подкупе со стороны бразильской строительной компании Odebrecht. Бывшего президента подозревают в участии в преступном сговоре и отмывании денег, он свою вину не признает.

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