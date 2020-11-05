На улицы Портленда вывели бойцов Нацгвардии

Власти американского Портленда (штат Орегон) распорядилась вывести на улицы города Нацгвардию. Причиной послужили протесты, которые переросли «жестокие акции» после президентских выборов в США, сообщает New York Post.

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Во время беспорядков группы демонстрантов повредили имущество в центральной части города. Бойцы Нацгвардии, которые обучены управлять толпой во время акций протеста, окажут помощь местным сотрудникам правоохранительных органов.

Акции протеста начались в Портленде на следующий день после выборов президента. Демонстранты прокляли нынешнего президента и кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа и сожгли американский флаг. Протестующие выкрикивают лозунг Black Lives Matter («Жизни чернокожих важны»). Полиция начала разгонять протестующих.

3 ноября в США прошел день всеобщих выборов. Граждане выбирали президента и вице-президента, 35 сенаторов, всю палату представителей, 13 губернаторов и представителей местных органов власти. За пост президента боролись действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме. На данный момент ни у кого нет необходимых 270 выборщиков — у Байдена 264 голоса, а у Трампа — 214.