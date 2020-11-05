Партия Байдена получит большинство в палате представителей США

Демократическая партия США, вероятнее всего, получит большинство в палате представителей страны. Об этом сообщает NBC News.

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Сообщается, что демократы в результате подсчета голосов, скорее всего, получат 226 мандатов, а республиканцы — 209. Для контроля над нижней палатой парламента необходимо иметь в распоряжении 218 мест. Таким образом демократы сохранят большинство, несмотря на худший по сравнению с 2018 годом результат. Кроме того, их кандидат в президенты Джо Байден лидирует в гонке, но при этом республиканцы оставили за собой большинство в сенате.

3 ноября в США прошел день всеобщих выборов. Граждане выбирали президента и вице-президента, 35 сенаторов, всю палату представителей, 13 губернаторов и представителей местных органов власти. За пост президента боролись действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме. На данный момент ни у кого нет необходимых 270 выборщиков — у Байдена 264 голоса, а у Трампа — 214.

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