Эксперты предсказали Байдену победу в решающем исход выборов штате

Эксперты предсказали кандидату в президенты США Джо Байдену победу в решающем исход выборов штате Невада. Об этом сообщает Reuters с ссылкой на подсчеты исследовательской компании компании Edison Research.

Байден набирает в Неваде 49,3 процента голосов после подсчета 86 процентов бюллетеней. У действующего президента Дональда Трампа — 48,7 процента голосов.

Невада на данный момент является ключевым штатом по влиянию на исход выборов. Чтобы победить в президентской гонке, необходимо заручиться поддержкой 270 выборщиков. Байдену осталось заполучить всего шесть голосов — столько выборщиков в Неваде.

Трампу для переизбрания необходимо 56 голосов, для этого ему необходимо получить перевес по голосам в четырех штатах: Неваде, Пенсильвании, Северной Каролине и Джорджии.

В США продолжается подсчет голосов за кандидатов на пост президента страны. За высший пост борются действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме. Во многих штатах разница между претендентами на пост президента составляет десятые доли процента. Пока что у Байдена 264 голоса выборщиков, а у Трампа — 214. Несмотря на то, что окончательных результатов президентских выборов еще нет, Трамп уже поздравил своих избирателей с победой. В штабе Байдена также выразили уверенность в победе.