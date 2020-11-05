В Мичигане назвали иск штаба Трампа безосновательным

Госсекретарь Мичигана Джоселин Бенсон назвала иск штаба президента США Дональда Трампа о приостановке подсчета голосов в штате безосновательным. Ее слова приводит РИА Новости.

По словам Бенсон, подсчет соответствует правилам.

«Это безосновательный иск. Это настоящий пример типа дезинформации, призванной посеять сомнения среди наших избирателей в достоверности нашего избирательного процесса», — заявила она и добавила, что сотрудники избирательных участков и избирательных комиссий с момента подсчета следовали всем правилам и считали каждый голос.

Бенсон подчеркнула, что при подсчете присутствовали люди обеих партий.

Ранее штаб Трампа подал иск о приостановке подсчета голосов в Мичигане. После подсчета 99 процентов голосов в штате, Джо Байден набрал 50,3 процента голосов избирателей, в то время как Трамп — 48,1 процента.

В США продолжается подсчет голосов за кандидатов на пост президента страны. За высший пост борются действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме. Во многих штатах разница между претендентами на пост президента составляет десятые доли процента.