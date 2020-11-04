Американцы прокляли Трампа и сожгли флаг США в Портленде

В американском Портленде проходят протесты, начавшиеся на фоне президентских выборов. Видео с места событий публикует RT в своем Telegram-канале.

Демонстранты прокляли нынешнего президента и кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа и сожгли американский флаг. На кадрах слышно, как протестующие выкрикивают лозунг Black Lives Matter («Жизни чернокожих важны»). После этого появляются кадры, как полиция начала разгонять протестующих.

3 ноября в США прошел день всеобщих выборов. Граждане выбирали президента и вице-президента, 35 сенаторов, всю палату представителей, 13 губернаторов и представителей местных органов власти.

В Портленде на протяжении нескольких месяцев шли регулярные протесты против расовой несправедливости — отправной точкой для них послужила гибель арестанта Джорджа Флойда в мае. В конце августа один из участников демонстрации застрелил члена патриотической группы Patriot Prayer, вышедшего на ответный протест.