Американец погиб во время стычек сторонников Трампа с протестующими

В американском городе Портленд, штат Орегон, во время столкновений между сторонниками Трампа и протестующими против полицейского насилия, погиб человек. Об этом пишет издание New York Times.

Инцидент произошел около 21:00 в субботу, 29 августа. Полицейские, прибывшие на место происшествия, обнаружили тело с огнестрельным ранением груди. На погибшем была кепка с эмблемой ультраправой организации Patriot Prayer, которая неоднократно провоцировала стычки с протестующими. Полиция не сообщала, установлена ли личность стрелявшего.

Мужчина был убит во время автопробега сторонников Трампа по Орегону. Его участники проехали на пикапах по центру города, стреляя по протестующим из оружия для игры в пейнтбол. В ответ те швыряли в них различные предметы. В нескольких случаях вспыхнули потасовки между участниками пробега и протестующими.

Массовые протесты против полицейского насилия начались в мае после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, который умер после полицейского ареста с применением силы. К июлю численность протестующих в Портленде начала снижаться, однако снова выросла, когда в город направили федеральных агентов в камуфляжной форме без знаков различия. Вечером 29 августа в протестах участвовали несколько сотен людей.