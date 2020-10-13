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Протестующие в США повалили статуи Линкольна и Рузвельта

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Участник протестов конца сентября в Портленде жжет американский флаг
Участник протестов конца сентября в Портленде жжет американский флаг
Фото: Reuters

Протестующие в американском Портленде повалили статуи 25-го президента США Теодора Рузвельта и 16-го президента Авраама Линкольна. Они сделали это в знак протеста против «дня Колумба», который празднуется 12 октября.

Сообщается, что на памятнике Линкольну написали «Дакота 38» — это напоминание о казни 38 американских аборигенов, указ о которой он подписал после восстания индейцев-сиу. На постаменте статуи Рузвельта оставили надпись «краденые земли», напоминая о его работе с индейскими резервациями. Чтобы повалить монументы, использовались цепи и автомобиль.

Участники протеста разгромили ряд предприятий и повредили собственности — в том числе Историческому обществу, музею истории государства. Акция называлась «День ярости коренных народов» и была направлена против колонизации Америки. Выкрикивались также лозунги в поддержку движения Black Lives Matter (BLM, «жизни черных важны»).

Отмечается, что ключевую роль в выступлении сыграла группа людей во всем черном, с закрытыми лицами. Мэр города Тэд Уилер осудил их поведение как «непристойное и анархистское», были арестованы трое человек, в том числе мужчина, стрелявший по витринам из пистолета.

В Портленде который месяц продолжаются регулярные протесты против расовой несправедливости — отправной точкой для них послужила гибель арестанта Джорджа Флойда в мае. В конце августа один из участников демонстрации застрелил члена патриотической группы Patriot Prayer, вышедшего на ответный протест.

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