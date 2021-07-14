Нарушителей антиковидного режима во Франции начнут штрафовать и сажать в тюрьму

Во Франции нарушителей обязательного антиковидного режима начнут штрафовать на десятки тысяч евро и сажать в тюрьму. Соответствующие меры предписывает новый законопроект президента страны Эммануэля Макрона, передает местное издание Ouest France.

Наказания будут применять к работникам заведений, которые пускают посетителей без санитарных пропусков. Меры также коснутся сотрудников общественного транспорта. Отмечается, что штраф за нарушение эпидемиологических ограничений будет достигать 45 тысяч евро. Альтернативной мерой пресечения для нарушителей может стать год тюремного заключения.

Новый закон также предписывает обязательный десятидневный карантин для граждан, у которых диагностировали коронавирус. Совет министров Франции собирается принять документ 19 июля, затем его рассмотрит парламент.

12 июля стало известно, что во Франции ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для медиков и всех сотрудников больниц. Власти страны также создали систему санитарных пропусков, которые свидетельствуют о вакцинации или отрицательном тесте на COVID-19. C августа пропуск понадобится французам в кафе, ресторанах, торговых центрах, больницах, домах престарелых, самолетах, поездах и автобусах дальнего следования.

Кроме того, с 21 июля документ потребуется для посещения культурных мероприятий, концертов, спектаклей, фестивалей. Санитарный пропуск должны будут предъявить все посетители старше 12 лет, заключил Макрон.