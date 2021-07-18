Мир
 
Последние новости
Устроившую смертельное ДТП с тремя детьми россиянку отправили под домашний арест
В Москве вновь объявили оранжевый уровень погодной опасности 
Нападение медведя на российских дрессировщиков в цирке сняли на видео
Алена Водонаева раскрыла свое настоящее имя и пожаловалась на «вредную тетку»
Экс-советница Рейгана рассказала о дружбе с агентом КГБ
В Роспотребнадзоре сообщили о вытеснении одних вариантов коронавируса другими
Россиян восхитили фото природы на странице Медведева
Директор МакSим резко ответила на сообщения об отказе легкого у певицы
В Олимпийской деревне в Токио коронавирус обнаружили у двух спортсменов
Новости партнеров
Прослушать новость

Великобритания отказалась от массовой вакцинации детей и подростков

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Stephane Mahe / Reuters
The Telegraph: Великобритания отказалась от массовой вакцинации подростков от коронавируса

Власти Великобритании отказались от проведения массовой вакцинации детей и подростков от коронавируса. Об этом пишет The Telegraph.

По данным издания, Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI) призвал воздержаться от вакцинации детей до тех пор, пока не будут получены результаты о дополнительных рисках. Прививать предлагается лишь детей в возрасте от 12 до 15 лет, уязвимым перед коронавирусом, а также проживающим с взрослыми из группы риска, и подросткам, которым через три месяца исполнится 18 лет. Использовать для них планируется препарат Pfizer/BioNTech, который ранее был одобрен британским управлением по контролю за оборотом лекарств.

Ожидается, что официально об этом решении власти объявят в понедельник, 19 июля. При этом в британском Минздраве заявили Reuters, что никаких решений о том, «следует ли людям в возрасте от 12 до 17 лет предлагать вакцины против COVID-19», не принималось.

На данный момент в Великобритании прививку сделали почти 46,2 миллиона человек, что составляет 87,6 процента взрослого населения страны. Полностью привиты почти 35,5 миллиона человек.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Children will only get Covid vaccines if vulnerable
Группа ученых из 20 стран мира доказала естественное происхождение коронавируса
Европейская страна заявила о четвертой волне коронавируса
Предсказана новая страна-«рассадник» коронавируса