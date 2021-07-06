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Предсказана новая страна-«рассадник» коронавируса

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Фото: Hannah McKay / Reuters

Доктор Хилари Джонс предсказал, что Великобритания может стать новой страной-«рассадником» коронавируса. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению медика, вскоре Британия столкнется с крайне высокой заболеваемостью: возможно, в стране будут фиксировать по 50 тысяч заражений SARS-Cov-2 в день. Это приведет к тому, что вирус продолжит стремительно мутировать. В этой связи Джонс призвал не слишком рассчитывать на программы вакцинации населения.

«Все говорят, что прививки помогли, и это действительно так, тяжелых и смертельных случаев заболевания меньше. И мы были бы в отличном положении, если бы имели дело только с "альфа"-мутацией коронавируса, но сейчас в стране распространен "дельта"-вариант, который намного заразнее», — пояснил врач.

По последним данным, в Великобритании выявили 27 334 заболевших COVID-19. В стране полностью привили 64 процента взрослого населения.

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