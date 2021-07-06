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Европейская страна заявила о четвертой волне коронавируса

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Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Португалия столкнулась с четвертой волной коронавируса, заявил премьер-министр страны Антониу Кошта. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Кошты, Португалия «все еще находится перед лицом пандемии» и в государстве не могут позволить себе отвлечься или расслабиться. «От нас требуется ускорение процесса вакцинации», — добавил он.

Отмечается, что за последние сутки в юго-западной европейской стране было выявлено 2170 новых случаев коронавируса, скончался один человек.

Ранее Всемирная организация здравоохранения включила Португалию, а также Россию и Великобританию в число стран, где отмечается подъем уровня заболеваемости коронавирусом.

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