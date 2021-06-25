Популярная европейская страна возобновит выдачу виз россиянам

Португалия возобновит выдачу виз в России с 28 июня. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, посольство популярной европейской страны объявило о возобновлении выдачи краткосрочных шенгенских виз в Москве и ряде других регионов. Как уточнили в португальской дипмиссии, въездной документ будет оформляться лицам, которые не смогли воспользоваться ранее выданными визами из-за ограничений на полеты и закрытия границ.

«Уже оплаченные, но неиспользованные визы не подлежат повторной оплате — в таких случаях оплачивается только сбор визового центра», — говорится в сообщении посольства.

При этом туристические поездки в Португалию остаются под запретом — въехать в страну разрешается с целью работы, учебы, гуманитарных миссий и визитов родственников.

25 мая Россия возобновила регулярное авиасообщение с Португалией. Перелеты по маршруту Москва — Лиссабон и обратно осуществляются три раза в неделю. Решение было принято с учетом благоприятной эпидемиологической обстановки в стране.

Ранее в апреле власти Мадейры объявили о готовности принимать всех туристов, включая россиян. Остров стал первым регионом Португалии, открывшим зеленый коридор для всех иностранных путешественников. Для въезда в страну понадобится отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до поездки. Также пассажиры обязаны заполнить специальную анкету на электронной платформе за 12-48 часов до посадки в самолет.