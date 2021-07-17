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Привитый от коронавируса глава Минздрава Великобритании заразился COVID-19

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Фото: Jessica Taylor / Reuters
Глава Минздрава Великобритании Саджид Джавид заразился COVID-19 после вакцинации

Глава Минздрава Великобритании Саджид Джавид заразился коронавирусом после того, как сделал прививку от COVID-19. Об этом он рассказал на своей странице в Twitter.

«Сегодня утром я получил положительный результат теста на коронавирус. Я жду результатов ПЦР-теста, но, к счастью, я сделал прививку, и симптомы слабые», — поделился Джавид.

Кроме того, он призвал граждан страны, которые еще не получили вакцину, сделать это как можно скорее. На данный момент в Великобритании прививку сделали почти 46,2 миллиона человек, что составляет 87,6 процента взрослого населения страны. Полностью привиты почти 35,5 миллиона человек.

Саджид Джавид начал работать в должности министра здравоохранения после того, как бывший глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок объявил, что уходит в отставку после скандала с любовницей. Он извинился перед британцами за то, что нарушил правила социального дистанцирования, встречаясь с ней.

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