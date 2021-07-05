Бывшего мужа Пугачевой госпитализировали с коронавирусом

Российского кинорежиссера и сценариста Александра Стефановича госпитализировали с коронавирусом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Бывший муж эстрадной певицы Аллы Пугачевой заболел около недели назад и сначала пытался лечиться дома. Из-за ухудшения самочувствия его доставили в клинику в Сокольниках. Медики оценивают состояние кинематографиста как средней степени тяжести. Поражение легких составляет около 50 процентов.

1 июля стало известно, что актер и музыкант Петр Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом. В настоящее время он находится в больнице в Коммунарке. Артиста госпитализировали через пять дней после начала болезни.

Как рассказала жена Мамонова Ольга, у актера поднялась температура, ее удалось сбить, но состояние ухудшилось. Она заявила, что у ее мужа поражено 87 процентов легких.