Российский актер и музыкант Петр Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом. Об этом сообщает «Интерфакс».

Жена артиста Ольга заявила, что состояние Мамонова плохое. В настоящее время он находится в больнице в Коммунарке.

Как передает телеканал РЕН ТВ, музыкант заболел десять дней назад, а госпитализировали его еще пять дней назад. «А так была у него температура, мы ее сбили, а потом все-таки ему стало хуже, я вызвала скорую», — рассказала супруга Мамонова. В беседе с РБК она заявила, что у ее мужа поражено 87 процентов легких.

Осенью 2019-го года артист перенес две операции на сердце. Незадолго до этого его госпитализировали в Москве с инфарктом.

70-летний Мамонов — создатель и фронтмен группы «Звуки Му». Он также известен по ролям в фильмах «Такси-блюз», «Остров», «Пыль», «Царь» и «Шапито-шоу».