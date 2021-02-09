Петр Мамонов рассказал о перенесенной клинической смерти

Российский музыкант и актер Петр Мамонов в эфире передачи «Судьба человека» рассказал о перенесенной клинической смерти. Выпуск программы был опубликован на YouTube-канале «Россия 1».

Во время эфира ведущий Борис Корчевников попросил показать на экране кадр из фильма «Игла» — в нем можно увидеть, что у артиста на груди имеется большой шрам. Мамонов рассказал, что получил его в 25 лет, когда стал участником пьяной драки. В результате он потерял много крови и провел 40 дней в коме.

Как пояснил актер, в ходе конфликта ему проткнули легкое. По его словам, он долгое время не хотел возвращаться к жизни, несмотря на старания врачей. «Я ничего не видел за этим порогом, но помню одно ощущение: отступила боль и наступил покой. Все залито серым... и покой», — поделился артист.

Осенью 2019 Мамонов перенес две операции на сердце. Незадолго до этого его госпитализировали в Москве с инфарктом.

Мамонов — создатель и фронтмен группы «Звуки Му». Он также известен по ролям в фильмах «Такси-блюз», «Остров», «Пыль», «Царь» и «Шапито-шоу».