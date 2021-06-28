Актрису Веру Сотникову госпитализировали с коронавирусом

Российскую актрису театра и кино Веру Сотникову госпитализировали с коронавирусом. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

60-летняя артистка выложила видео из больничной палаты и рассказала, что собиралась вакцинироваться от COVID-19, чтобы поехать на Каннский кинофестиваль. Однако она не успела сделать прививку и заболела. «Ровно в понедельник стало так плохо! Выкручивало руки, ноги, болела кожа на всем теле, драло горло, температура, высокое давление», — написала она.

Актриса призвала людей прививаться и не слушать тех, кто выступает против вакцинации. Она допустила, что человек может заразиться и после прививки, однако заявила, что в таком случае болезнь будет проходить гораздо легче.

«Я люблю людей. Всегда жалею их. Потому-то знаю, как иногда тяжело бывает просто жить. Но мы оптимисты и будем верить, что все самое хорошее, интересное и красивое впереди. Обнимаю всех», — отметила артистка.

Вера Сотникова известна по таким фильмам, как «Самая обаятельная и привлекательная», «Курьер», «Завтрак с видом на Эльбрус» и «Гу-га». Кроме того, она вела программы «Клуб бывших жен» и «Битва экстрасенсов».