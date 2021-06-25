Певица Лариса Долина заразилась коронавирусом. Об этом порталу Starhit рассказали ее знакомые.

Отмечается, что в больницу артистка не поехала — болезнь протекает в легкой форме, и лечение проходит на дому. «Лариса Александровна действительно заболела ковидом. Несколько дней у нее держалась небольшая температура, присутствовала слабость и пропадало обоняние. Тесты показали наличие коронавирусной инфекции», — рассказали знакомые Долиной.

Артистка соблюдает самоизоляцию. Долина отказалась от посещения ближайших публичных мероприятий.

Лариса Долина — советская и российская эстрадная певица, обладательница трех музыкальный премий «Овация». Артистка занимает должность преподавателя и заведующей кафедры эстрадно-джазового пения в Московском государственном институте культуры. 23 июня в институте рассказали, что Долина не явилась на госэкзамен к студентам и принимала его онлайн. Об этом также сообщал Starhit.