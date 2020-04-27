Лариса Долина рассказала о закомплексованности русских

Народная артистка России Лариса Долина заявила, что русский зритель, в отличие от американского, ведет себя закомплексованно и боится показывать свою реакцию, сидя в зрительском зале. Такие выводы, приведенные в интервью газете «Известия», она сделала, сравнив свои выступления в России и США.

Долина рассказала о мюзикле «Чикаго», в котором она играла на Бродвее. «Продюсер попросил меня произнести несколько слов по-русски, учитывая, что на спектаклях будут русские зрители. Это было здорово придумано и проходило на ура! Даже американцы реагировали», — вспомнила артистка.

Сравнивая с американцами зрителей, пришедших на постановку «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» в московском Театре на Таганке, Долина заявила, что те «боятся своей реакции»: «Весь он играется в зале, среди зрителей. Когда я приближалась к некоторым из них, они отстранялись — будто боялись, что я с ними что-то сделаю. Американцы отреагировали бы на это с точностью до наоборот».

Исполнительница подчеркнула, что граждане США «вообще люди очень раскованные». «Они везде ведут себя как хотят и как чувствуют — никаких комплексов. Они не смотрят на соседа, когда нужно показать свою реакцию на то, что происходит на сцене», — сказала она.

В 2013 году сообщалось, что Лариса Долина стала первой российской исполнительницей, выступившей на бродвейской сцене. Ранее народная артистка России давала концерты в «Мэдисон-сквер-гарден» и Линкольн-центре.

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