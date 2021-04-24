Лариса Долина ответила на критику из-за фотошопа

Российская певица Лариса Долина ответила на критику пользователей сети, которые заметили существенные изменения во внешности артистки. Об этом сообщает издание «Дни.ру».

Долина опровергла информацию о том, что фотографии, которые она публикует в социальных сетях, ретушируют. По словам певицы, она проконсультировалась с врачами насчет системы питания и похудела благодаря промежуточному голоданию.

«Все утверждают, что фотографии, которые я публикую в Инстаграме, подвергаются ретуши. И мало кто верит мне, к сожалению, что это не так, что никогда не использую ни грамма фотошопа. Секрет прост — хороший свет плюс мое похудение на 21 килограмм. Надо следить за собой — использовать всевозможные маски, обертывания. Это все женские дела. А многие женщины ленятся, вот и все, поэтому и критикуют меня», — пояснила певица.

В феврале 2021 года Долина сфотографировалась с родными и удивила поклонников своим нарядом. Певица надела лиловый костюм, состоящий из пиджака и мини-юбки, и дополнила образ сапогами на каблуках и сумкой через плечо. В итоге пользователи сети назвали артистку роскошной женщиной.