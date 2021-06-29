Актера из сериала «Мажор» госпитализировали с коронавирусом

Российского актера Александра Дьяченко госпитализировали с коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Артист из сериалов «Мажор» и «МакМафия» опубликовал снимок, на котором можно увидеть вареное яйцо и бутерброд с маслом. «Белая палата. Крашеная дверь. Их не показываю, а вот не показать прародителя кинокорма не могу. Лавина сочувствия навалилась, ответить просто не получится, особенно сейчас. Спасибо! Это очень мощная поддержка!» — написал 56-летний Дьяченко.

Он попросил подписчиков слушать его песню Like Birds. По словам артиста, музыка — это единственное, что останется после него.

Ранее стало известно, что российская актриса театра и кино Вера Сотникова тоже попала в больницу с коронавирусом. 60-летняя артистка выложила видео из больничной палаты и рассказала, что собиралась вакцинироваться от COVID-19, чтобы поехать на Каннский кинофестиваль. Однако она не успела сделать прививку и заболела.