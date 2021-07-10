Звезда «Мажора» рассказал о неспособности ходить

Российский актер, звезда сериалов «Мажор» и «МакМафия» Александр Дьяченко, заболевший коронавирусом, рассказал о своем самочувствии. Он признался в своем Instagram, что пока не способен ходить, но уже чувствует себя лучше.

Дьяченко подчеркнул, что не хочет «отравлять ленту этого сказочного лета нытьем о немощи». Он уверен, что для радостной жизни необходимо быть здоровым и не задумываться о болезнях. Однако актеру поступает много сообщений в его поддержку, поэтому он решил публично ответить на вопросы о своем самочувствии.

«Я держусь. Вирус еще во мне. Ногами не хожу, дышу только отборным (хочется думать) кислородом, но держусь. Руками за жизнь уже точно взялся. Обеими», — признался 56-летний актер.

Артист опубликовал в своем аккаунте фотографию капельницы, пошутив, что это «завтрак уже не тяжелого ковидника». Дьяченко также обратился к своим поклонникам, поблагодарил их за помощь и призвал не унывать духом. «Давайте все и всегда будем держаться!» — заключил он.

Дьяченко госпитализировали с коронавирусом в конце июня 2021 года. Он опубликовал фотографии из больничной палаты и попросил подписчиков слушать его песню Like Birds. По словам артиста, музыка — это единственное, что останется после него.