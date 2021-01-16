Актер Владимир Конкин переболел коронавирусом

Заслуженный артист России Владимир Конкин восстанавливается после перенесенного коронавируса. Об этом со ссылкой на директора актера Елену Переслени, сообщает РИА Новости.

По ее словам, Конкин заразился еще 27 декабря, и самый тяжелый период болезни пришелся на новогодние праздники. Однако актера не госпитализировали, он проходил амбулаторное лечение. В настоящий момент вируса в организме Конкина нет, но ему предстоит долгий период реабилитации.

В настоящее время актер восстанавливает силы и чувствует себя хорошо. Он много гуляет по рекомендациям врачей.

8 января сообщалось, что народный артист СССР Василий Лановой, госпитализированный с коронавирусом, пошел на поправку.

Владимир Конкин — выпускник Харьковского театрального училища, много играл в театре и в кино. Наиболее известен по роли Владимира Шарапова в фильме Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя», а также по фильмам: «Как закалялась сталь», «Аты-баты, шли солдаты», «Батальоны просят огня».