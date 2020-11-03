Сын актера Конкина рассказал о романе отца с директором

Ярослав, сын актера Владимира Конкина и старший брат Софии Конкиной, погибшей в начале сентября 2020 года, рассказал о романе отца с директором Еленой Переслени. Об этом сообщает «Стархит».

Сын Конкина заявил, что отношения отца с Переслени начались еще при жизни матери Ярослава и супруги Конкина Аллы. «Отец ввел ее в семью моментально, она появилась на его дне рождения как черт из табакерки», — отметил Ярослав.

Супруга Конкина скончалась от рака в 2010 году, уход матери Ярослав не может простить отцу до сих пор. «Мама опешила. Отец отправил ее жить в загородный дом, который для матери стал настоящей ссылкой», — заявил сын актера.

С отцом Ярослав не общается около 12-ти лет. Владимир Конкин случайно выстрелил в сына из травматического пистолета, посчитав, что в квартиру вторгся грабитель.

Ярослав Конкин выразил предположение, что именно Елена Переслени распоряжается семейным имуществом Конкина, а также настраивает актера против родных и близких. Директор Конкина не пускала ни сына, ни дочь на порог квартиры артиста.

София Конкина умерла 24 сентября. Ее с предварительным диагнозом «утопление в пресной воде» привезли в больницу из бассейна. Несмотря на оказание медицинской помощи, девушка скончалась. В отношении фитнес-центра, который посещала дочь артиста, заведено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Юлия Нитченко, адвокат семьи Конкиных, назвала Михаила Серова, сожителя Софии, главным подозреваемым в ее убийстве.