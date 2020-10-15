Раскрыты детали допроса Конкина после гибели его дочери

Адвокат семьи Владимира Конкина Юлия Нитченко раскрыла подробности допроса актера в связи с гибелью его дочери Софии. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Отмечается, что Конкин был признан потерпевшим по делу. По словам Нитченко, следователи спросили у актера, почему дочь не рассказала ему про сожителя Михаила Серова. Артист предположил, что София «просто не хотела его расстраивать».

Адвокат также рассказала о назначенной судебно-компьютерной экспертизе, в ходе которой выяснится, были ли удалены записи ли с видеокамер в фитнес-центре. «Вопросы, почему сотрудники фитнес-клуба допустили Софию до занятий, если она была нетрезва, и где находился дежурный тренер в то время, когда она тонула, остаются открытыми», — отметила она.

Ранее Нитченко назвала Серова главным подозреваемым в убийстве Софии. По ее словам, у Михаила нет алиби. Кроме того, молодой человек ревновал Софию, преследовал и «не давал ей жизни».

22 сентября Софию Конкину привезли из фитнес-центра в больницу с предварительным диагнозом «утопление в пресной воде». Несмотря на оказанную врачами медицинскую помощь, девушка умерла. В отношении фитнес-центра заведено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».