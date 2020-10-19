Семья Конкина провела расследование гибели его дочери

Жених дочери заслуженного артиста России Владимира Конкина контактировал с ее первым мужем. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Юлия Нитченко, адвокат семьи Конкиных, поделилась с изданием результатами собственного расследования. По одной из версий, Софию, дочь Конкина, мог убить ее сожитель Михаил Серов.

Как уточнила Нитченко, именно Серов последним из близких людей видел Конкину живой и мог подмешать снотворное в вино. Также адвокат выяснила, что жених Софии общался с ее первым мужем Русланом Подгорным, который находился в федеральном розыске.

«Серов не общался с Конкиным, при этом, как он сам сообщил, поддерживал контакт с мамой Подгорного. Возможно, они вступили в сговор с целью похищения внучки Конкина, единственной дочери Софии», — заявила Нитченко. Адвокат отметила, что у Серова в пользовании находились четыре телефонных номера, от одного из которых он пытался избавиться.

Среди возможных мотивов совершения преступления Нитченко выделила имущество Конкина. «В 2001 году Подгорный пытался завладеть квартирой Конкина на Ленинградском проспекте. Он уже получил одобрении мамы Софии и хотел воспользоваться беспомощным состоянием Конкина. В то время актер лежал в больнице, но, несмотря на критическое состояние, был в здравом уме и не подписал документы», — рассказала юрист.

София Конкина скончалась 24 сентября. Ее привезли в больницу из бассейна с предварительным диагнозом «утопление в пресной воде». В отношении фитнес-центра заведено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).