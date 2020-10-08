26-летний актер утонул в московском бассейне при невыясненных обстоятельствах

В Москве при невыясненных обстоятельствах погиб 26-летний актер театра Ринат Кафиятуллин. Артист утонул в бассейне, пишет «Московский комсомолец» в четверг, 8 октября.

Отмечается, что работники бассейна, расположенного на Ангарской улице на севере столицы, увидели, что мужчина потерял сознание. Его попытались реанимировать, однако спасти артиста не удалось.

Ринат Кафиятуллин окончил актерский факультет Института современного искусства в 2015 году. Он выступал в молодежном театре Вячеслава Спесивцева, играя ведущие роли в спектаклях «Преступление и наказание», «Отцы и дети» и «Ревизор».

22 сентября из московского фитнес-центра в больницу с предварительным диагнозом «утопление в пресной воде» была доставлена 32-летняя София Конкина, дочь актера Владимира Конкина. Врачи пытались спасти девушку, но, несмотря на оказанную медицинскую помощь, она умерла. В отношении фитнес-центра заведено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».