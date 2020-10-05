Следователи изучили передвижения по городу погибшей дочери Владимира Конкина

Следователи изучили передвижения по городу Москве Софии Конкиной, погибшей дочери актера Владимира Конкина, в последний день. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Юлия Нитченко, адвокат семьи Конкиных, рассказала изданию, что следователи использовали биллинг, чтобы отследить передвижения москвички по городу. «Установлено, что из квартиры на улице Зоологической, которую она снимала вместе с сожителем Михаилом Серовым, она ушла около 18:00 и поехала на работу в шоурум», — пояснила юрист.

Там Конкина была чуть больше часа. Все это время девушка переписывалась с подругами и предлагала им встретиться, однако, как следует из сообщений в телефоне погибшей, никто не смог найти время для дочери Конкина. «Они отвечали, что заняты, что не могут приехать в центр столицы, чтобы пообщаться с Софией», — уточнила Нитченко.

По словам адвоката, следствие пока не раскрывает ей детали расследования. «До сих пор не представили следственную группу. А ведь нам есть чем с ними поделиться. Мы проводим свое расследование», — отметил адвокат семьи Конкиных.

Юрист заявила, что 6 октября подаст заявление в Следственный комитет о проведении проверки по факту убийства. «В деле много странных обстоятельств. К примеру, оказалось, что жених Софии служил в морском флоте. Он заявил, что хорошо знаком со всеми способами убийств на воде», — рассказала Нитченко.

София Конкина утонула в бассейне фитнес-центра 22 сентября. Ее привезли в больницу с предварительным диагнозом «утопление в пресной воде». Врачи пытались спасти девушку, но, несмотря на оказанную медицинскую помощь, она умерла. В отношении фитнес-центра заведено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».