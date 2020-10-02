Родные рассказали о проблемах в жизни дочери Владимира Конкина

Родные и близкие рассказали о проблемах в жизни Софии Конкиной, дочери актера Владимира Конкина. Об этом сообщает «360».

О погибшей девушке высказалась Елена Переслени, директор артиста. «Знаю ее как интересного и творческого ребенка. Сказать, она была спокойная? Нет. Она была очень своенравна, своевольна», — отметила Переслени. Директор актера добавила, что Конкина рано вышла замуж.

Ее первым мужем, по информации издания, был адвокат Руслан Подгорный. В браке родилась дочь, однако через некоторое время пара развелась. Юлия Нитченко, адвокат Владимира Конкина, отметила, что сейчас Подгорный находится в розыске.

Были у девушки и проблемы финансового характера. Последним местом работы Конкиной был шоу-рум, а до этого она непродолжительное время трудилась в компаниях по продаже коммерческой недвижимости.

Поскольку Конкина была прописана в квартире отца, туда приходили письма из банков на ее имя. «Насколько мне известно, долг, видимо, появился после первого развода», — уточнила Елена Переслени, директор Конкина. Ранее о долгах дочери актера рассказал ее жених Михаил Серов.

Отношения между дочерью и отцом были непростые «Неправда, что у них были плохие отношения. Они были сложными, как дочь — отец», — рассказала Переслени. «Она была скрытная, может, она накопила какие-то кредиты. Может, она не хотела что-то договорить отцу», — заявила директор артиста.

София Конкина умерла в ночь с 22 на 23 сентября из-за отказа почек. Девушку привезли в больницу из фитнес-клуба с предварительным диагнозом «утопление в пресной воде». В отношении фитнес-центра возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».