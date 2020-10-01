Жениха дочери Конкина назвали главным подозреваемым в ее убийстве

Михаила, жениха дочери российского актера Владимира Конкина, назвали главным подозреваемым в ее убийстве. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на адвоката семьи Конкиных.

Согласно заявлению адвоката Юлии Нитченко, у Михаила нет алиби. Версия убийства девушки тщательно проверяется, как отметила Нитченко.

Также юрист обратила внимание на многочисленные нестыковки в хронологической последовательности событий того дня. Адвокат сообщила, что Следственный комитет повысил дело о гибели Софии Конкиной «от районного отдела на уровень округа».

Версию о самоубийстве девушки, по словам Нитченко, полностью исключили. «Согласно записям в книжке Софии, у нее были планы на более поздние этапы: походы к косметологу и стоматологу, встречи с друзьями», — заявила юрист.

Нитченко рассказала, что Михаил на настоящий момент — главный подозреваемый в этом деле. По информации адвоката, молодой человек ревновал Софию, преследовал и «не давал ей жизни». «Михаил дает пояснения противоречивые и не может объяснить, где он был в промежуток времени, когда София вышла из дома и пошла в фитнес-клуб», — отметила Нитченко.

Информацию о том, что именно обнаружили в крови погибшей дочери Конкина — алкоголь, диазепам или что-то еще, — адвокату Нитченко до сих пор не предоставили. София Конкина скончалась в больнице из-за отказа почек. 22 сентября девушку доставили туда из фитнес-клуба с предварительным диагнозом «утопление в пресной воде».