Названы подозреваемые в деле о гибели дочери Владимира Конкина

Названы подозреваемые в деле о гибели Софии Конкиной, дочери актера Владимира Конкина. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Юлия Нитченко, адвокат семьи Конкиных, рассказала, что Следственный комитет России планирует проверить всех людей, с кем 32-летняя девушка контактировала в день трагедии. Следствие полагает, что Софии что-то могли подсыпать в еду.

Также Нитченко рассказала об основных подозреваемых по уголовному делу. «Я была в Следственном комитете, пока не определен состав следственной группы, которая будет участвовать в этом деле», — рассказала Юлия.

Адвокат семьи Конкиных заявила, что в ближайшее время группа будет определена. Информацию о том, что именно обнаружили в крови погибшей дочери Конкина — алкоголь, диазепам или что-то еще — до сих пор Нитченко не предоставили.

Юристы в рамках собственного расследования изучили содержимое телефона Софии и вещи, которые были у нее в день смерти. «У нас появились дополнительные версии того, что происходило в этот день. Могу сказать, что она не планировала умирать, у нее были запланированы встречи с друзьями, посещение стоматолога, косметолога на другие дни», — рассказала защитница семьи Конкиных.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет проверит версию об умышленном убийстве дочери Конкина. В отравлении Софии заподозрили ее жениха Михаила.

София Конкина скончалась 22 сентября в больнице, куда была доставлена из фитнес-центра с предварительным диагнозом «утопление в пресной воде». У девушки, несмотря на оказанную медицинскую помощь, отказали почки.