Следователи проверят версию об умышленном убийстве дочери Конкина

Следственный комитет проверяет версию об умышленном убийстве дочери актера Владимира Конкина Софии, заявила адвокат Юлия Нитченко, представляющая интересы семьи артиста. Ее слова передает ТАСС в среду, 30 сентября.

«По делу создана следственная группа. Насколько я поняла из общения со следователями, это сделано для проверки версии об убийстве», — подчеркнула Нитченко.

Адвокат добавила, что в деле о смерти Софии Конкиной «есть странности»: «Например, в бассейне в момент, когда Конкиной стало плохо, кто-то выключил камеру».

Нитченко выдвинула версию об отравлении женщины, а также ее возможной смерти в ходе «умышленных действий третьих лиц». Адвокат отметила, что сомневается в том, что Конкина совершила самоубийство: «В ее дневнике есть записи о планах в дни, следующие за днем ее смерти, она обсуждала также эти планы со своими знакомыми».

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» в отношении фитнес-центра, в котором утонула 32-летняя София Конкина. Отмечалось, что вскрытие тела дочери актера Владимира Конкина Софии не подтвердило, что она погибла в результате несчастного случая.